Шістьом росіянам у США інкримінують кібератаки на Україну та НАТО перед вторгненням 2022 року

У США оголосили звинувачення шістьом громадянам Росії, яких назвало причетними до масштабних кібератак проти України та держав НАТО напередодні російського повномасштабного вторгнення 2022 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції США

Деталі: П’ятеро звинувачених– офіцери підрозділу 29155 Головного розвідувального управління (ГРУ) – військової розвідки Генерального штабу Збройних сил Росії: Юрій Денисов, Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрій Голошубов і Ніколай Корчагін.

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Шостий фігурант – цивільний Амін Сітгал, раніше звинувачений у змові з метою вчинення комп'ютерного злому, а тепер – також і у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку.

13 січня 2022 року обвинувачені здійснили масштабну кібератаку на комп’ютерні системи десятків держустанов України. Жертвами кібератаки стали зокрема Міністерства внутрішніх і закордонних справ, фінансів, освіти і науки, енергетики, а також електронна судова система, державний портал електронних послуг, Рахункова палата України, Державна служба з надзвичайних ситуацій тощо.

Як стверджується в обвинувальному акті, українські комп’ютерні мережі інфікували шкідливим програмним забезпеченням WhisperGate під виглядом програми-вимагача. Насправді WhisperGate був кіберзброєю, призначеною для повного знищення цільового комп'ютера та пов'язаних із ним даних.

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Зловмисникам вдалось викрасти конфіденційні дані, зокрема медичні картки, які вони виставили на продаж онлайн. На зламаних сайтах була опубліковане повідомлення приблизно такого змісту: "Українці! Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте найгіршого. Це за ваше минуле, теперішнє і майбутнє".

У серпні 2022 року обвинувачені також зламали транспортну інфраструктуру неназваної "центральноєвропейської країни", яка підтримувала Україну. Крім того, щонайменше із серпня 2021-го вони намагались проникнути в захищені комп’ютерні системи 26 держав НАТО, зокрема у федеральному урядовому агентстві в американському штаті Меріленд.

Розслідуванням справи займається ФБР, ідеться в повідомленні Мін’юсту.

Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну не раз повідомлялось про кібератаки на держави Євросоюзу та НАТО, які активно підтримують Київ. Лише протягом цього року стало відомо про кіберінциденти проти Німеччини та Чехії.