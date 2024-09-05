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Генштаб: На фронті від початку доби 151 зіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 вересня 2024, 22:38
Генштаб: На фронті від початку доби 151 зіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку
Фото - 56 омпбр

За добу 5 вересня на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 5 вересня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України 58 авіаударів, скинувши 66 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 572 дрони-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку 13 боїв завершено, два – ще тривають.

На Лиманському напрямку на цей час 14 бойових зіткнень завершено, три – досі продовжуються.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири ворожі наступальні дії.

На Краматорському напрямку точилося 13 боїв.

На Торецькому напрямку відбулося 15 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 42 бої.

На Курахівському напрямку ворог 28 разів проводив наступальні дії.

На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб витіснити наші підрозділи.

На Оріхівському напрямку зупинили атаку російських загарбників неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, тричі штурмуючи позиції наших військ.

Генштаббойові діївійна
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