Рятувальники п'ять діб гасять пожежу у Національному парку "Святі гори" на Донеччині
П'ятниця, 6 вересня 2024, 02:37
П'яту добу триває ліквідація лісової пожежі на території Національного природного парку "Святі гори" у Донецькій області. Вогонь пошкодив близько 5 тисяч гектарів лісу.
Джерело: Головне управління ДСНС України у Донецькій області у Facebook
Деталі: Наразі відкритого горіння не спостерігається, але виявлено задимлення та окремі осередки тління.
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Також проводиться аеророзвідка пожежі. На місці працюють рятувальники Донеччини, а також з Луганської, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей.
Пожежники моніторять ситуацію, щоб не допустити повторного загоряння.
Боротьба з вогнем триває. До ліквідації пожежі від ДСНС залучено 133 рятувальники та 33 одиниці техніки.