Рятувальники п'ять діб гасять пожежу у Національному парку "Святі гори" на Донеччині

П'яту добу триває ліквідація лісової пожежі на території Національного природного парку "Святі гори" у Донецькій області. Вогонь пошкодив близько 5 тисяч гектарів лісу.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Донецькій області у Facebook

Деталі: Наразі відкритого горіння не спостерігається, але виявлено задимлення та окремі осередки тління.

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Також проводиться аеророзвідка пожежі. На місці працюють рятувальники Донеччини, а також з Луганської, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей.

Пожежники моніторять ситуацію, щоб не допустити повторного загоряння.

Боротьба з вогнем триває. До ліквідації пожежі від ДСНС залучено 133 рятувальники та 33 одиниці техніки.