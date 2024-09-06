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Рятувальники п'ять діб гасять пожежу у Національному парку "Святі гори" на Донеччині

Олена ІвашківП'ятниця, 6 вересня 2024, 02:37
Рятувальники п'ять діб гасять пожежу у Національному парку Святі гори на Донеччині
Фото: ДСНС Донеччини

П'яту добу триває ліквідація лісової пожежі на території Національного природного парку "Святі гори" у Донецькій області. Вогонь пошкодив близько 5 тисяч гектарів лісу.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Донецькій області у Facebook

Деталі: Наразі відкритого горіння не спостерігається, але виявлено задимлення та окремі осередки тління.

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Також проводиться аеророзвідка пожежі. На місці працюють рятувальники Донеччини, а також з Луганської, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей.

 

Пожежники моніторять ситуацію, щоб не допустити повторного загоряння. 

 

Боротьба з вогнем триває. До ліквідації пожежі від ДСНС залучено 133 рятувальники та 33 одиниці техніки.

Донецька область
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