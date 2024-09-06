За добу на фронті понад 180 бойових зіткнень: під найбільшим тиском росіян два напрямки

Протягом минулої доби на 11 напрямках фронту було зафіксовано 181 бойове зіткнення, 87 разів російські війська атакували Покровський та Курахівський напрямок.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Стариці та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку точилося 15 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки.

На Лиманському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

На Сіверському напрямку точилося 10 боїв. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного.

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На Краматорському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, в районах Торецька, Леонідівки та Неліпівки

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 11 наступальних дій біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили штурм противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.