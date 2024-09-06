Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У німецькій опозиції заявили, що настала "вирішальна фаза війни" і закликали уряд "зібратись"

Іванна Костіна, Ірина БалачукП'ятниця, 6 вересня 2024, 10:06
У німецькій опозиції заявили, що настала вирішальна фаза війни і закликали уряд зібратись
Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у 2023 році. Фото ілюстративне з сайту ОП

Представник німецької опозиції перед зустріччю контактної групи з питань України на базі ВПС США в Рамштайні закликав уряд до більшої допомоги Україні, наголосивши, що нині триває вирішальна фаза війни.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Пряма мова політика Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Йоганна Вадефула: "Ми повинні їхати в Рамштайн із зобов'язаннями, а не з обіцянками надії".

Реклама:

Деталі: Він закликав федеральний уряд "зібратися" і надати подальшу допомогу Києву.

За словами Вадефула, "ми перебуваємо у вирішальній фазі війни", тому Україна не може дозволити собі "спад".

Він також нагадав, що США наразі не можуть брати на себе подальші зобов'язання через виборчу кампанію.

ВІДЕО ДНЯ

"Саме тому Європа, а отже, і Німеччина, є ще більш важливою", – підсумував політик ХДС.

Передісторія:

Рамштайндопомога УкраїніНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Рамштайн
У США анонсували 24-й "Рамштайн"
Аргентина стала членом групи "Рамштайн"
Пентагон: На 23-му "Рамштайні" обговорюватимуть ППО для України
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: