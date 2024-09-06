У німецькій опозиції заявили, що настала "вирішальна фаза війни" і закликали уряд "зібратись"
Представник німецької опозиції перед зустріччю контактної групи з питань України на базі ВПС США в Рамштайні закликав уряд до більшої допомоги Україні, наголосивши, що нині триває вирішальна фаза війни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv
Пряма мова політика Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Йоганна Вадефула: "Ми повинні їхати в Рамштайн із зобов'язаннями, а не з обіцянками надії".
Деталі: Він закликав федеральний уряд "зібратися" і надати подальшу допомогу Києву.
За словами Вадефула, "ми перебуваємо у вирішальній фазі війни", тому Україна не може дозволити собі "спад".
Він також нагадав, що США наразі не можуть брати на себе подальші зобов'язання через виборчу кампанію.
"Саме тому Європа, а отже, і Німеччина, є ще більш важливою", – підсумував політик ХДС.
Передісторія:
- 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.
- Це перша зустріч у форматі "Рамштайн" із 13 червня. На ній обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.
- На зустрічі очікується виступ президента Володимира Зеленського.