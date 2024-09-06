У німецькій опозиції заявили, що настала "вирішальна фаза війни" і закликали уряд "зібратись"

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у 2023 році. Фото ілюстративне з сайту ОП

Представник німецької опозиції перед зустріччю контактної групи з питань України на базі ВПС США в Рамштайні закликав уряд до більшої допомоги Україні, наголосивши, що нині триває вирішальна фаза війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Пряма мова політика Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Йоганна Вадефула: "Ми повинні їхати в Рамштайн із зобов'язаннями, а не з обіцянками надії".

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Деталі: Він закликав федеральний уряд "зібратися" і надати подальшу допомогу Києву.

За словами Вадефула, "ми перебуваємо у вирішальній фазі війни", тому Україна не може дозволити собі "спад".

Він також нагадав, що США наразі не можуть брати на себе подальші зобов'язання через виборчу кампанію.

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"Саме тому Європа, а отже, і Німеччина, є ще більш важливою", – підсумував політик ХДС.

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