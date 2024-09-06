Білий дім про "підтримку" Путіним Гарріс: він повинен припинити говорити про вибори – крапка

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Вашингтоні розкритикував публічні дискусії очільника Кремля Володимира Путіна щодо "підтримки" тих чи інших кандидатів та порадив не втручатись в американські вибори.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час спілкування із журналістами, Кірбі відповів за прохання прокоментувати слова Путіна про те, що він "надає перевагу" кандидатурі віце-президентки Камалі Гарріс на передвиборчих перегонах.

Реклама:

Він наголосив – очільник Кремля "повинен припинити говорити про вибори, і крапка".

Пряма мова Кірбі: "Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше. Єдиний народ, який повинен визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів – це американський народ".

Більше деталей: Також він додав, що американська сторона була б "дуже вдячна", якби Путін "А: припинив говорити про вибори, і Б: припинив у них втручатися".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: