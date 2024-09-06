Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім про "підтримку" Путіним Гарріс: він повинен припинити говорити про вибори – крапка

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 вересня 2024, 10:17
Білий дім про підтримку Путіним Гарріс: він повинен припинити говорити про вибори – крапка
Володимир Путін, фото: Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Вашингтоні розкритикував публічні дискусії очільника Кремля Володимира Путіна щодо "підтримки" тих чи інших кандидатів та порадив не втручатись в американські вибори.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час спілкування із журналістами, Кірбі відповів за прохання прокоментувати слова Путіна про те, що він "надає перевагу" кандидатурі віце-президентки Камалі Гарріс на передвиборчих перегонах.

Реклама:

Він наголосив – очільник Кремля "повинен припинити говорити про вибори, і крапка".

Пряма мова Кірбі: "Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше. Єдиний народ, який повинен визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів – це американський народ".

Більше деталей: Також він додав, що американська сторона була б "дуже вдячна", якби Путін "А: припинив говорити про вибори, і Б: припинив у них втручатися".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.
  • Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.
  • А американський Мін’юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистьського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.
  • Вже 4 вересня Державний департамент США оголосив про заходи у відповідь на спробу Росії втрутитись у президентські вибори, спрямовані проти російських пропагандистів.

СШАвибориПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
США
У Пентагоні назвали одну з причин заборони на удари вглиб Росії
Держдеп США запровадив санкції на 2 організації та 2 судна, які залучені в експорт скрапленого газу з Росії
У Байдена хочуть врятувати призначені для ЗСУ понад $6 млрд, які можуть "згоріти" у вересні – ЗМІ
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: