Білий дім про "підтримку" Путіним Гарріс: він повинен припинити говорити про вибори – крапка
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Вашингтоні розкритикував публічні дискусії очільника Кремля Володимира Путіна щодо "підтримки" тих чи інших кандидатів та порадив не втручатись в американські вибори.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Під час спілкування із журналістами, Кірбі відповів за прохання прокоментувати слова Путіна про те, що він "надає перевагу" кандидатурі віце-президентки Камалі Гарріс на передвиборчих перегонах.
Він наголосив – очільник Кремля "повинен припинити говорити про вибори, і крапка".
Пряма мова Кірбі: "Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше. Єдиний народ, який повинен визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів – це американський народ".
Більше деталей: Також він додав, що американська сторона була б "дуже вдячна", якби Путін "А: припинив говорити про вибори, і Б: припинив у них втручатися".
Передісторія:
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- Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.
- А американський Мін’юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистьського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.
- Вже 4 вересня Державний департамент США оголосив про заходи у відповідь на спробу Росії втрутитись у президентські вибори, спрямовані проти російських пропагандистів.