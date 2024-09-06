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WSJ: Союзники розмірковують, чи доцільно швидко навчати пілотів з України після катастрофи F-16

Галина Кричковська, Євген КізіловП'ятниця, 6 вересня 2024, 16:26
WSJ: Союзники розмірковують, чи доцільно швидко навчати пілотів з України після катастрофи F-16
фото: Getty Images

Падіння українського F-16 змусило західних союзників України задуматись, чи варто поспіхом готувати пілотів для цих винищувачів.

Джерело: The Wall Street Journal  із посиланням на слова ознайомлених американських співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, передає "Європейська правда"

Деталі: Як розповіли журналісти, зараз західні офіційні особи обговорюють розумність рішення України розгорнути нові винищувачі в бойових діях лише через кілька тижнів після того, як вони прибули в країну, і відправити пілотів, які мали обмежені години підготовки на літаку. 

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Видання зазначило, що західні пілоти, навіть після завершення навчання, часто літають протягом багатьох місяців зі своїми підрозділами на навчаннях, перш ніж спробувати виконати складні місії в зонах бойових дій. Українські льотчики натомість швидко вирушили з навчань на поле бою.

"Катастрофа показує, що відбувається, коли ви намагаєтеся поквапити події", – заявив один зі співрозмовників видання.

Водночас журналісти зауважили, що наразі немає планів коригувати поточну програму підготовки українських пілотів.

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Видання нагадало, що слідчі досі не знають точної причини катастрофи. Проте, однією з версій є те, що російська ракета вибухнула поблизу F-16, що наводить на думку, що вибух або пошкодив літак, або змусив пілота маневрувати надто низько над землею, що призвело до катастрофи.

Консультацію у розслідуванні Україні надають американські радники, зазначили журналісти. Слідчі розглядають супутникові зображення, реєстратори польотних даних та іншу інформацію, щоб прийняти остаточне рішення, повідомили посадовці США.

Спочатку про аварію F-16 повідомили кілька західних ЗМІ, які посилались на джерела з українського та американського боку.

Тоді стало відомо про те, що F-16 брали участь у відбитті однієї з найбільш масованих повітряних атак Росії на Україну саме 26 серпня.

Ввечері 29 серпня Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії.

винищувачіУкраїнаЗахідвійна
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