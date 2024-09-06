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Росіяни завдали авіаудару по прикордонню Сумщини – є загибла та поранені

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 вересня 2024, 18:20
Росіяни завдали авіаудару по прикордонню Сумщини – є загибла та поранені
Фото - прокуратура Сумщини

Російські війська 6 вересня завдали авіаудару по прикордонню Сумської області – є загибла та 5 поранених.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 6 вересня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району".

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Деталі: Унаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 66-річна жінка, поранено іще чотирьох осіб, серед яких 15-річна дівчина. Пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.

Оновлено: Згодом правоохоронці повідомили, що після атаки на Краснопілля за медичною допомогою звернувся іще 16-річний юнак. 

Сумська областьвійнаобстріл
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