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Генштаб: Складна ситуація на Курахівському напрямку

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 вересня 2024, 22:47
Генштаб: Складна ситуація на Курахівському напрямку
Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби відбулось 165 бойових зіткнень, складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З початку доби відбулося 165 бойових зіткнень, противник завдав 2 ракетні (6 ракет), 57 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 61 КАБ) та 472 удари дронами-камікадзе, здійснив 2776 обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців і Вовчанська.

24 рази ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників.

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На Сіверському напрямку наші війська зупинили п’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Григорівки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні дев’ять разів штурмували у районах Торецька та Неліпівки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 45 штурмових і наступальних дії.

Складна ситуація на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 41 бойове зіткнення.

На Времівському напрямку сьогодні агресор вісім разів штурмував передній край нашої оборони.

На Придніпровському напрямку відбито дев’ять ворожих атак, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області.

Генштаббойові діївійна
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