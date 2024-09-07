У низці областей України була загроза ударних БпЛА
Увечері 6 вересня на території України військові зафіксували ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 21:20 повідомили про ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південний захід.
О 21:50 з'явилась інформація, що ударні БпЛА з Сумщини прямують на Чернігівщину, курс західний. Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.
О 22:15 повідомили про ще одну групу ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
О 23:04 стало відомо про декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
О 23:29 повідомили, що:
- БпЛА у північній частині Сумщини перелітають у Чернігівську область;
- БпЛА в районі населеного пункту Мена (Чернігівщина) рухаються південно-західним курсом;
- БпЛА на півночі Чернігівщини заходять на Київщину;
- БпЛА на півночі Полтавщини, рухаються західним курсом;
- Нові групи ударних БпЛА з Білгородської області рухаються на межі Сумської та Харківської областей у напрямку Полтавщини;
- БпЛА на Кіровоградщині курс південно-західний;
- Декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний (Кіровоградська область).
О 00:21 Повітряні сили оновили рух ворожих ударних БпЛА:
- Декілька груп БпЛА у північній, західній та частинах Чернігівщини, курс переважно західний;
- Групи БпЛА на півдні Сумщини рухаються у напрямку Чернігівської та Полтавської областей;
- Групи БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини;
- Групи БпЛА на Черкащині, рухаються у напрямку Київської області;
- Групи ударних БпЛА на Херсонщині рухаться у напрямку Миколаївської та Дніпропетровської областей;
- БпЛА на Миколаївщині курс північно-західний (Вінницька область);
- Групи ударних БпЛА на півночі Одещини рухаються у напрямку Вінницької області.
О 1:42 військові оновили напрямки руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА в Житомирській області курсом на захід;
- БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину;
- БпЛА на півночі та сході Чернігівщини курс на Київщину;
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, західними курсом;
- БпЛА з півдня Сумщини на Полтавщину;
- Нові групи БпЛА з Білгорода на Сумщину;
- БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей заходять на Київщину, західним курсом;
- БпЛА на півночі Вінницької області курсом на південно-східний (у напрямку Вінниця);
- групи БпЛА з Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей заходять на Вінниччину, курс північно-західний;
- групи БпЛА на Херсонщині прямують у Миколаївську область;
- БпЛА в Дністровському лимані курс північно-західний;
- БпЛА в районі Баштанки (Миколаївщина) курс північно-західний;
- Ще БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-східний.
О 3.22 у ПС оновили рух ударних ворожих БпЛА:
- БпЛА в районі Білопілля та Красилова у напрямку Старокостянтинова;
- БпЛА в районі Кам'янки у напрямку Вінниці;
- БпЛА в районі Шаргорода рухається на північ;
- БпЛА в центральній частині Житомирщини, курс на Рівненську область;
- БпЛА в районі Маньківки (Черкащина) курс північно-західний;
- БпЛА з Полтавщини та Черкщини підлітають в район Яготина з вектором руху на Київ;
- БпЛА східніше від Чернігова, курс північно-західний;
- група БпЛА із заходу Сумщини заходять на Черкащину;
- декілька груп БпЛА з півдня Сумщини на Полтавщину.
О 3:47 було зафіксовано БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.
О 4:44 у ПС опублікували оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА у східній частині Рівненщини курсом на північ;
- БпЛА на межі Хмельницької та Рівненської областей, курс північно-західний;
- БпЛА в Богребищенському районі (Вінниччина), курс південно-східний;
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
- група ударних БпЛА південно-західніше Києва, курс на північний захід;
- декілька груп ударних БпЛА рухаються хаотично у північні та північно-західній частині Черкащини;
- БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.
О 5:46 повітряники відзвітували про відбій загрози ударних ворожих БпЛА у більшості областей України.
Загроза зберігалася лише для Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської та Черкаської областей.
О 6:07 військові зробили оновлення щодо руху ударних БпЛА:
- БпЛА на північному сході Вінниччини, курс північно-західний;
- БпЛА на північному сході Житомирщини, курс західний;
- БпЛА в Яготинському та Переяславському районах Київщини, курс на захід;
- БпЛА на Сумщині курсом на Харківщину.
О 7:00 Повітряні сили повідомили про БпЛА на сході Рівненщини, що рухаються у західному напрямку;
БпЛА на півдні Сумщини рухаються у Полтавщини;
БпЛА на півночі Хмельниччини, рухаються північно-західним курсом у бік Рівненської області.