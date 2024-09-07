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У низці областей України була загроза ударних БпЛА

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСубота, 7 вересня 2024, 00:47
У низці областей України була загроза ударних БпЛА
фото: Getty Images

Увечері 6 вересня на території України військові зафіксували ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:20 повідомили про ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південний захід.

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О 21:50 з'явилась інформація, що ударні БпЛА з Сумщини прямують на Чернігівщину, курс західний. Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.

О 22:15 повідомили про ще одну групу ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

О 23:04 стало відомо про декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:29 повідомили, що: 

  • БпЛА у північній частині Сумщини перелітають у Чернігівську область;
  • БпЛА в районі населеного пункту Мена (Чернігівщина) рухаються південно-західним курсом;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини заходять на Київщину;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, рухаються західним курсом;
  • Нові групи ударних БпЛА з Білгородської області рухаються на межі Сумської та Харківської областей у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА на Кіровоградщині курс південно-західний;
  • Декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний (Кіровоградська область).

О 00:21 Повітряні сили оновили рух ворожих ударних БпЛА:

  • Декілька груп БпЛА у північній, західній та  частинах Чернігівщини, курс переважно західний;
  • Групи БпЛА  на півдні Сумщини рухаються у напрямку Чернігівської та Полтавської областей;
  • Групи БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини;
  • Групи БпЛА на Черкащині, рухаються у напрямку Київської області;
  • Групи ударних БпЛА на Херсонщині рухаться у напрямку Миколаївської та Дніпропетровської областей;
  • БпЛА на Миколаївщині курс північно-західний (Вінницька область);
  • Групи ударних БпЛА на півночі Одещини рухаються у напрямку Вінницької області.
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О 1:42 військові оновили напрямки руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА в Житомирській області курсом на захід;
  • БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину;
  • БпЛА на півночі та сході Чернігівщини курс на Київщину;
  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, західними курсом;
  • БпЛА з півдня Сумщини на Полтавщину;
  • Нові групи БпЛА з Білгорода на Сумщину;
  • БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей заходять на Київщину, західним курсом;
  • БпЛА на півночі Вінницької області курсом на південно-східний (у напрямку Вінниця);
  • групи БпЛА з Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей заходять на Вінниччину, курс північно-західний;
  • групи БпЛА на Херсонщині прямують у Миколаївську область;
  • БпЛА в Дністровському лимані курс північно-західний;
  • БпЛА в районі Баштанки (Миколаївщина) курс північно-західний;
  • Ще БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-східний.

О 3.22 у ПС оновили рух ударних ворожих БпЛА:

  • БпЛА в районі Білопілля та Красилова у напрямку Старокостянтинова;
  • БпЛА в районі Кам'янки у напрямку Вінниці;
  • БпЛА  в районі Шаргорода рухається на північ;
  • БпЛА в центральній частині Житомирщини, курс на Рівненську область;
  • БпЛА в районі Маньківки (Черкащина) курс північно-західний;
  • БпЛА  з Полтавщини та Черкщини підлітають в район Яготина з вектором руху на Київ;
  • БпЛА східніше від Чернігова, курс північно-західний;
  • група БпЛА  із заходу Сумщини заходять на Черкащину;
  • декілька груп БпЛА з півдня Сумщини на Полтавщину.

О 3:47 було зафіксовано БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.

 
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О 4:44 у ПС опублікували оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА  у східній частині Рівненщини курсом на північ;
  • БпЛА на межі Хмельницької та Рівненської областей, курс північно-західний;
  • БпЛА в Богребищенському районі (Вінниччина), курс південно-східний;
  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
  • група ударних БпЛА  південно-західніше Києва, курс на північний захід;
  • декілька груп ударних БпЛА рухаються хаотично у північні та північно-західній частині Черкащини;
  • БпЛА  на півночі Сумщини, курс південно-західний.

О 5:46 повітряники відзвітували про відбій загрози ударних ворожих БпЛА у більшості областей України.

Загроза зберігалася лише для Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської та Черкаської областей.

О 6:07 військові зробили оновлення щодо руху ударних БпЛА:

  • БпЛА на північному сході Вінниччини, курс північно-західний;
  • БпЛА на північному сході Житомирщини, курс західний;
  • БпЛА в Яготинському та Переяславському районах Київщини, курс на захід;
  • БпЛА на Сумщині курсом на Харківщину.
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О 7:00 Повітряні сили повідомили про БпЛА на сході Рівненщини, що  рухаються у західному напрямку;

БпЛА на півдні Сумщини рухаються у Полтавщини;

БпЛА на півночі Хмельниччини, рухаються північно-західним курсом у бік Рівненської області.

повітряна тривогаШахед
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