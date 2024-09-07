У низці областей України була загроза ударних БпЛА

Увечері 6 вересня на території України військові зафіксували ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:20 повідомили про ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південний захід.

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О 21:50 з'явилась інформація, що ударні БпЛА з Сумщини прямують на Чернігівщину, курс західний. Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.

О 22:15 повідомили про ще одну групу ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

О 23:04 стало відомо про декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:29 повідомили, що:

БпЛА у північній частині Сумщини перелітають у Чернігівську область;

БпЛА в районі населеного пункту Мена (Чернігівщина) рухаються південно-західним курсом;

БпЛА на півночі Чернігівщини заходять на Київщину;

БпЛА на півночі Полтавщини, рухаються західним курсом;

Нові групи ударних БпЛА з Білгородської області рухаються на межі Сумської та Харківської областей у напрямку Полтавщини;

БпЛА на Кіровоградщині курс південно-західний;

Декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний (Кіровоградська область).

О 00:21 Повітряні сили оновили рух ворожих ударних БпЛА:

Декілька груп БпЛА у північній, західній та частинах Чернігівщини, курс переважно західний;

Групи БпЛА на півдні Сумщини рухаються у напрямку Чернігівської та Полтавської областей;

Групи БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини;

Групи БпЛА на Черкащині, рухаються у напрямку Київської області;

Групи ударних БпЛА на Херсонщині рухаться у напрямку Миколаївської та Дніпропетровської областей;

БпЛА на Миколаївщині курс північно-західний (Вінницька область);

Групи ударних БпЛА на півночі Одещини рухаються у напрямку Вінницької області.

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О 1:42 військові оновили напрямки руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА в Житомирській області курсом на захід;

БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину;

БпЛА на півночі та сході Чернігівщини курс на Київщину;

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, західними курсом;

БпЛА з півдня Сумщини на Полтавщину;

Нові групи БпЛА з Білгорода на Сумщину;

БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей заходять на Київщину, західним курсом;

БпЛА на півночі Вінницької області курсом на південно-східний (у напрямку Вінниця);

групи БпЛА з Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей заходять на Вінниччину, курс північно-західний;

групи БпЛА на Херсонщині прямують у Миколаївську область;

БпЛА в Дністровському лимані курс північно-західний;

БпЛА в районі Баштанки (Миколаївщина) курс північно-західний;

Ще БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-східний.

О 3.22 у ПС оновили рух ударних ворожих БпЛА:

БпЛА в районі Білопілля та Красилова у напрямку Старокостянтинова;

БпЛА в районі Кам'янки у напрямку Вінниці;

БпЛА в районі Шаргорода рухається на північ;

БпЛА в центральній частині Житомирщини, курс на Рівненську область;

БпЛА в районі Маньківки (Черкащина) курс північно-західний;

БпЛА з Полтавщини та Черкщини підлітають в район Яготина з вектором руху на Київ;

БпЛА східніше від Чернігова, курс північно-західний;

група БпЛА із заходу Сумщини заходять на Черкащину;

декілька груп БпЛА з півдня Сумщини на Полтавщину.

О 3:47 було зафіксовано БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.

Мапа alerts.in.ua

О 4:44 у ПС опублікували оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА у східній частині Рівненщини курсом на північ;

БпЛА на межі Хмельницької та Рівненської областей, курс північно-західний;

БпЛА в Богребищенському районі (Вінниччина), курс південно-східний;

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;

група ударних БпЛА південно-західніше Києва, курс на північний захід;

декілька груп ударних БпЛА рухаються хаотично у північні та північно-західній частині Черкащини;

БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.

О 5:46 повітряники відзвітували про відбій загрози ударних ворожих БпЛА у більшості областей України.

Загроза зберігалася лише для Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської та Черкаської областей.

О 6:07 військові зробили оновлення щодо руху ударних БпЛА:

БпЛА на північному сході Вінниччини, курс північно-західний;

БпЛА на північному сході Житомирщини, курс західний;

БпЛА в Яготинському та Переяславському районах Київщини, курс на захід;

БпЛА на Сумщині курсом на Харківщину.

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О 7:00 Повітряні сили повідомили про БпЛА на сході Рівненщини, що рухаються у західному напрямку;

БпЛА на півдні Сумщини рухаються у Полтавщини;

БпЛА на півночі Хмельниччини, рухаються північно-західним курсом у бік Рівненської області.