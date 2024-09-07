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У Канаді затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту в центрі Нью-Йорка

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 7 вересня 2024, 09:33
У Канаді затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту в центрі Нью-Йорка
new york, pixabay

У Канаді затримали 20-річного вихідця з Близького Сходу, якого підозрюють у підготовці ісламістського теракту в центрі Нью-Йорка до річниці нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Джерело: CBC, "Європейська правда"

Деталі: 20-річному пакистанцю Мухаммаду Шахзебу Хану, який проживав у Торонто, загрожують терористичні звинувачення у Канаді і США за наміри влаштувати стрілянину у центрі єврейської громади у Нью-Йорку. 

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Чоловіка затримали ще у середу неподалік від Монреаля, але повідомили про нього лише у п’ятницю. 

"Відповідач, як вважається, планував терористичну атаку у Нью-Йорку у дати навколо 7 жовтня цього року з метою "в ім’я ІДІЛ" вбити якомога більше євреїв. Завдяки розслідувальній роботі ФБР та швидкій реакції наших канадських партнерів підозрюваного затримано", – заявив американський прокурор Меррік Гарланд. 

Вважають, що Хан на момент затримання вже прямував до кордону із США. Його наміри вдалося розкрити із залученням оперативників під прикриттям.

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Американські служби вважають, що чоловік збирався за допомогою автомата влаштувати стрілянину у центрі єврейської громади у Брукліні. Ще восени 2023 року він говорив у соцмережах по свої симпатії до ІДІЛ. У переписках, в яких оперативники видавали себе за потенційних спільників, Хан писав, що спершу хотів влаштувати ісламістський теракт в якомусь іншому місці у дати довкола 7 жовтня.  

Близько 20 серпня чоловік змінив початковий задум і вирішив обрати ціллю центр єврейської громади у Брукліні. Він нібито писав, що якщо теракт вдасться, то він буде "найбільшим на території США після 9 вересня 2001 року". 

Хан постане перед Верховним судом у Монреалі 13 вересня.

Нагадаємо, влітку в австрійському Відні скасували три концерти популярної поп-співачки Тейлор Свіфт після того, як уряд повідомив про викриту підготовку ісламістського теракту.

Стрілянину біля генконсульства Ізраїлю в Мюнхені 5 вересня класифікували як теракт.

КанадатерактСШАХАМАС
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