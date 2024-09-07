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ТЦК: У Києві невідомі намагалися проникнути на військовий об'єкт і перешкоджали техніці

Катерина ТищенкоСубота, 7 вересня 2024, 16:17
ТЦК: У Києві невідомі намагалися проникнути на військовий об'єкт і перешкоджали техніці
ілюстративне фото Getty Images

Київський міський ТЦК та СП заявив, що зранку 6 вересня невідомі спробували незаконно проникнути на територію об'єкту Міноборони й намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту.

Джерело: Київський міський ТЦК та СП

Дослівно: "Зранку 06 вересня на збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі особи спробували незаконно проникнути на територію об'єкту Міністерства оборони України, що знаходиться під охороною. Крім того, ті ж особи намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту.

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Діючи в межах своїх службових обов’язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК та СП, застосовуючи фізичний вплив в межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб і не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт, що знаходиться під охороною".

Деталі: За даним фактом призначено службове розслідування.

ВІДЕО ДНЯ

У ТЦК наголосили, що під час дії правового режиму воєнного стану перешкоджання діям підрозділів ЗСУ може каратися відповідно до Кримінального Кодексу України.

ТЦККиїв
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