Росіяни вбили чоловіка і поранили жінку на Херсонщині
Субота, 7 вересня 2024, 20:53
Внаслідок обстрілів Херсонщини у суботу загинув чоловік і було поранено жінку.
Джерело: голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, Херсонська ОДА в Telegram
Пряма мова Прокудіна: "На жаль, внаслідок ворожого обстрілу у Понятівці сьогодні вдень загинув місцевий житель.
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Травми, несумісні з життям, дістав 45-річний чоловік".
Деталі: Водночас у Херсонській ОДА повідомили, в суботу вдень окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жительку Одрадокам’янки.
Внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням ніг та живота.