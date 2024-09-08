Росія за минулу добу втратила ще 1270 солдатів
Неділя, 8 вересня 2024, 07:26
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1270 військових, 30 артсистем і 4 танки.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 625260 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8636 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19) од,
- артилерійських систем – 17804 (+30) од,
- РСЗВ – 1180 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80) од,
- крилатих ракет ‒ 2588 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) од,
- спеціальної техніки ‒ 3047 (+10) од.