Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія за минулу добу втратила ще 1270 солдатів

Ольга Глущенко Неділя, 8 вересня 2024, 07:26
Росія за минулу добу втратила ще 1270 солдатів
ілюстративне фото з facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1270 військових, 30 артсистем і 4 танки.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 625260 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8636 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19) од,
  • артилерійських систем – 17804 (+30) од,
  • РСЗВ – 1180 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80) од,
  • крилатих ракет ‒ 2588 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3047 (+10) од.

втрати у війніРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
втрати у війні
Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще 1270 військових
Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1 170 окупантів за добу
ЗСУ за добу відмінусували 1200 окупантів і півтори сотні ворожої техніки
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: