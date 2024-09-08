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Росіяни вночі атакували село під Херсоном – у чотирьох цивільних контузії

Роман ПетренкоНеділя, 8 вересня 2024, 08:24
Росіяни вночі атакували село під Херсоном – у чотирьох цивільних контузії
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Російські військові вночі на 8 вересня атакували Комишани Херсонської області, через обстріл поранено чотирьох жителів.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Відомо, що у всіх - мінно-вибухові травми та контузії.

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70-річна жінка дістала уламкове поранення ноги. У чоловіка, 65 років, діагностували поранення грудної клітки. У 41-річного чоловіка - поранення плеча та передпліччя. Постраждалих шпиталізували до лікарні.

Ще одній 52-річній жінці надали допомогу на місці.

Херсонська областьобстріл
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