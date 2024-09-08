У Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

Внаслідок вибуху вранці 8 вересня у Києві частково зруйнована двоповерхова будівля, загинули двоє людей.

Джерело: мер міста Віталій Кличко

Деталі: Кличко уточнив, що вибух стався у Голосіївському районі столиці на території автотранспортного підприємства.

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Частково зруйнована двоповерхова будівля.

За даними мерії, пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці.

У соцмережах публікують фото з ймовірного місця вибуху.

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Повітряної тривоги у місті на той час не було.

Оновлено: В КМВА пізніше уточнили, що виявили двох загиблих.

Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають.