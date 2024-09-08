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У Києві за день сталося 13 пожеж в екосистемах, це катастрофа для природи – ДСНС

Катерина ТищенкоНеділя, 8 вересня 2024, 22:45
У Києві за день сталося 13 пожеж в екосистемах, це катастрофа для природи – ДСНС
пожежа у Києві 7 вересня, фото ДСНС

У суботу в екосистемах Києва сталося 13 пожеж на площі понад 17 тисяч квадратних метрів.

Джерело: Головне управління ДСНС України у м. Києві

Дослівно: "Кількість пожеж в екосистемах збільшується.

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За минулу добу в Києві сталось 13 пожеж на площі 17 200 кв. м. Це катастрофа для нашої природи!".

Деталі: У ДСНС закликали: не розводити вогонь біля лісу та в полях; не залишати недопалки та сірники на сухій траві; не випалювати сміття і рослинні залишки; очищати місце для вогнища від сухої трави, листя та гілля; не розводити багаття близько до будинків та споруд; залишаючи місце відпочинку, обов’язково загасити вогнище водою чи піском; проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми на тему пожежної безпеки.

Київпожежаекологія
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