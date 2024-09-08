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У низці областей у понеділок пройдуть дощі

Катерина ТищенкоНеділя, 8 вересня 2024, 23:46
У низці областей у понеділок пройдуть дощі
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок 9 вересня у південній частині України, вдень і в східних та центральних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 9 вересня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 9 вересня, meteo.gov.ua

Деталі: У південній частині, вдень і в східних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

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Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 7-12°, на решті території 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 23-28°, на високогір'ї Карпат та горах Криму 20-22°.

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 7-12°, вдень 23-28. У Києві вночі 10-12°, вдень 25-27°.

погода
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