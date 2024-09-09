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Шольц за запрошення Росії на другий Саміт миру

Ірина Балачук, Марія ЄмецьПонеділок, 9 вересня 2024, 09:04
Шольц за запрошення Росії на другий Саміт миру
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото з Facebook

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за те, щоб запросити Росію на другий Саміт миру, і переконаний, що вже зараз час обговорювати шляхи завершення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на велике інтерв’ю німецького політика ZDF  

Деталі: За словами Шольца, з цим погоджується і президент України Володимир Зеленський. 

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Пряма мова канцлера Німеччини: "Думаю, зараз той момент, коли ми маємо обговорювати, як можна завершити війну і досягти миру швидше, ніж зараз видається можливим".

Деталі: Він додав, що мав "дуже конфіденційну розмову" із Зеленським і що між ними добрі стосунки. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.
  • Він також сказав, що Україна хоче проводити другий Саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру". 
  • Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада.

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ШольцмирУкраїнаРосія
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