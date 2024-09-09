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Росіяни обстріляли Нікополь – убили дитину і поранили 3 дорослих

Ірина БалачукПонеділок, 9 вересня 2024, 11:04
Росіяни обстріляли Нікополь – убили дитину і поранили 3 дорослих
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

16-річна дитина загинула та ще троє людей дістали поранення внаслідок російських обстрілів міста Нікополь, що на Дніпропетровщині.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку…

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Троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан – середньої тяжкості". 

 
Фото з telegram СЕргія Лисака

Деталі: Ще двоє поранених – 74-річний чоловік та 66-річна жінка – отримали допомогу і від госпіталізації відмовилися. 

 
Фото з telegram СЕргія Лисака

Лисак уточнив, що окупанти випустили по Нікополю майже десяток снарядів. У місті є руйнування, зокрема, пошкоджені приватні оселі.

Нікопольвійнажертвидіти
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