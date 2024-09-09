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Синоптики прогнозують дощі та осінню прохолоду

Альона Мазуренко Понеділок, 9 вересня 2024, 15:02
Синоптики прогнозують дощі та осінню прохолоду
фото: УП

В Україні у вівторок та середу синоптики прогнозують дощі та прохолодну погоду, вночі температура повітря опуститься до +12 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко

Дослівно Діденко: "Холодно та з дощами буде завтра в західній частині України, вдень +17+22 градуси. Хіба на Тернопільщині та Хмельниччині до +25 градусів.

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На решті території України бабине літо триватиме - сонячно, сухо, +24+28 градусів. Є ймовірність лише локальних дощів в Приазовʼї та на Дніпропетровщині".

Деталі: У Києві у вівторок буде сонце, вночі +12 градусів, вдень +26 градусів.

 
погода 10 вересня

У середу, 11 вересня, вночі на Закарпатті, в Карпатах і Прикарпатті, вдень у західних, північних і центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура в західних областях уночі +10+15 градусів, вдень +17+22 градусів; на решті території вночі +15+20 градусів, на півдні країни до +23 градусів, вдень +24+29 градусів, на сході та півдні країни місцями до +32 градусів.

У Києві 11 вересня - місцями короткочасний дощ, гроза, вночі без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +15+17 градусів, вдень +26+28 градусів.

погода
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