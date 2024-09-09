Росіяни вдарили по підприємству і житлу біля Торецька: загинула жінка
Понеділок, 9 вересня 2024, 16:00
Внаслідок російського удару по селищу Клебан Бик, неподалік Торецька Донецької області, загинула жінка, чоловік отримав поранення.
Джерело: Донбас.Реалії
Деталі: Зазначається, що російські війська завдали удару по місцевому підприємству "Вода Донбасу", а також по будинкам місцевих жителів.
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Дослівно: "Поранення дістали двоє цивільних жителів. Жінка згодом померла в лікарні Костянтинівки. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями спини доставили в лікарню парамедики поліції".