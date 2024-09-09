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Безпілотник РФ, який впав на території Латвії, був оснащений вибухівкою

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 9 вересня 2024, 17:06
Безпілотник РФ, який впав на території Латвії, був оснащений вибухівкою
Ілюстративне фото: Getty Images

Представники латвійських Національних збройних сил на брифінгу повідомили, що безпілотник, який виявили на території Латвії 7 вересня під час чергового обстрілу України, був російським дроном типу "Шахед" із вибухівкою. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv

Деталі: Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

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Полковник Вієстурс Масюліс, командувач Військово-повітряних сил Латвії, повідомив, що безпілотник був оснащений вибуховим пристроєм, який знищили на землі після того, як дрон розбився.

За словами Калніньша, після аналізу і моніторингу ситуації зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію. Ведеться розслідування, аби встановити обставини падіння дрона – чи він зазнав пошкоджень, чи впав самостійно.

Командувач латвійської армії також підкреслив, що латвійська сторона зафіксувала прибуття дрона, але не став деталізувати, які саме рішення були ухвалені у зв’язку з цим.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 8 вересня президент у Латвії заявили, що в суботу на території країни розбився російський військовий безпілотник. В армії повідомили, що апарат залетів у повітряний простір Латвії з Білорусі і його одразу ж помітили. 
  • У НАТО прокоментували, що не мають інформації про те, що потрапляння російського безпілотника на територію Латвії було навмисним.

ЛатвіяРосіяУкраїнабезпілотники
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