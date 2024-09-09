Російські війська атакували цивільну автівку в Антонівці: двоє постраждалих

Російська армія 9 вересня з дрона атакувала цивільну автівку в Антонівці на Херсонщині, постраждали двоє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російські війська атакували з дрона цивільну автівку в Антонівці. Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей".

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Деталі: 63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота. У 62-річної жінки вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.

Потерпілі перебувають у лікарні.