Російські війська атакували цивільну автівку в Антонівці: двоє постраждалих
Понеділок, 9 вересня 2024, 18:23
Російська армія 9 вересня з дрона атакувала цивільну автівку в Антонівці на Херсонщині, постраждали двоє людей.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Російські війська атакували з дрона цивільну автівку в Антонівці. Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей".
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Деталі: 63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота. У 62-річної жінки вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.
Потерпілі перебувають у лікарні.