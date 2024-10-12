Повторні удари ЗСУ по складах на території Росії можуть змусити РФ розосередити свої боєприпаси – ISW

Вибух на складах у російському місті Торопець після атаки дронів у вересні. Скриншот з відео з російських Telegram-каналів

Інститут вивчення війни проаналізував останні атаки Сил оборони України по складах боєприпасів та військових аеродромах на території Росії і зазначив, що повторні удари можуть змусити РФ прийняти рішення про реорганізацію і розосередження своїх систем підтримки і логістики в тилових районах.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики проєкту згадали удар ЗСУ по російському складу безпілотників "Шахед" поблизу селища Октябрський Краснодарського краю РФ, де зберігали близько 400 БпЛА,9 жовтня та удар по складу боєприпасів на авіабазі "Ханська" в Республіці Адигея 10 жовтня. Джерела "Української правди" повідомляли, що на цій базі на момент удару перебувало 57 російських навчально-бойових літаків і вертольотів, однак нарізі невідомо, чи уразили українські сили якісь з них.

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ISW зазначає, що російські війська покладаються на безпілотники "Шахед" для нанесення ударів як по прифронтових, так і по тилових українських населених пунктах, а також витрачають приблизно 10 000 артилерійських снарядів на день по передових українських позиціях.

Аналітики також згадали вересневі удари ЗСУ по російських складах боєприпасів "Октябрський" і "Торопець" у Тверській області та "Тихорецьк" у Краснодарському краї і про удар по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області 9 жовтня, який призвів до знищення "десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників".

Дослівно ISW: "Хоча наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів на території РФ можуть змусити російське військове командування прийняти рішення про реорганізацію і розосередження систем підтримки і логістики в тилових районах Росії".

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Аналітики Інституту вивчення війни також підкреслюють, що своєчасне зняття обмежень на використання західної далекобійної зброї і подальший розвиток власного потенціалу України з нанесення ударів на великі відстані може дозволити українським силам більш ефективно використовувати такі російські вразливості до того, як Росія розпочне контрзаходи.

"Українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому театрі бойових дій в Україні, якщо українські війська матимуть матеріально-технічні засоби, можливості і дозвіл на удари (ймовірно, йдеться про дозвіл бити зброєю західних партнерів – ред.) по об'єктах логістики і підтримки на території Росії", – підсумували в ISW.