У кількох областях України є загроза ударних безпілотників

Увечері 14 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:31 Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

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О 20:46 стало відомо, що декілька груп ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южного.

О 21:39 стало відомо, що ворожі БпЛА у Миколаївській області тримають північно-західний курс на Кіровоградщину; БпЛА в Одеській області рухаються північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.

О 22:29 військові попередили про БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкащини.

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О 23:26 з'явилась загроза безпілотників для Черкас із заходу.

О 23:39 стало відомо, що БпЛА в Запорізькій області рухаються через Дніпропетровщину північним курсом у напрямку Харківщини.

Що передувало:

13 жовтня російські окупанти вперше за майже 50 діб в ніч на 14 жовтня не атакували Україну ударними безпілотниками.