Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У кількох областях України є загроза ударних безпілотників

Тетяна ОлійникПонеділок, 14 жовтня 2024, 22:32
У кількох областях України є загроза ударних безпілотників
Фото - Getty Images

Увечері 14 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 20:31 Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

Реклама:

О 20:46 стало відомо, що декілька груп ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южного.

О 21:39 стало відомо, що ворожі БпЛА у Миколаївській області тримають північно-західний курс на Кіровоградщину; БпЛА в Одеській області рухаються північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.

О 22:29 військові попередили про БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкащини.

РЕКЛАМА:

О 23:26 з'явилась загроза безпілотників для Черкас із заходу.

О 23:39 стало відомо, що БпЛА в Запорізькій області рухаються через Дніпропетровщину північним курсом у напрямку Харківщини.

Що передувало: 

13 жовтня російські окупанти вперше за майже 50 діб в ніч на 14 жовтня не атакували Україну ударними безпілотниками.

повітряна тривогаШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США дадуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 коштом росактивів

У Рівному викрили посадовицю МСЕК, яка "заробляла" на ухилянтах

На оборонному підприємстві в Анкарі стався теракт: Ердоган каже про 4 загиблих

Арахамія і Кім узяли на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні

Міноборони: Підозрюваним у зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті відмовили у мобілізації

Соціологи пояснили, завдяки чому Зеленський може програти Залужному вибори президента

Усі новини...
повітряна тривога
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА
Поблизу Черкас було чути звук вибуху – ЗМІ
Російські війська запускали ударні БпЛА з півдня
Останні новини
21:48
БоксУсик та Ф'юрі провели дуель поглядів у Лондоні
21:42
оновлюєтьсяНа півночі України зафіксували ударні БпЛА
21:25
списокБільше чверті прокурорів Хмельниччини та Черкащини мають інвалідність – ОГП
20:50
фото Живе там постійно: що відомо про собаку, якого помітили на вершині піраміди в Єгипті
20:47
футболПолтавська "Ворскла" звільнила головного тренера
20:43
БЕБ знайшло велику партію контрафактних електронних сигарет: їх завозили з ЄС
20:32
Вчені випробовують першу у світі вакцину проти норовірусу: чим небезпечна ця інфекція
20:16
США дадуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 коштом росактивів
20:14
Австрія викликала посла КНДР через дані про північнокорейські війська в РФ
20:03
Гладкого звільнили з посади начштабу Сил безпілотних систем: УП дізналась ім’я наступника
Усі новини...
Реклама:
Реклама: