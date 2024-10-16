Україну атакують кілька груп російських БпЛА
Середа, 16 жовтня 2024, 23:06
Російські війська увечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 22:21 військові попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.
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О 22:27 стало відомо про рух ворожих БпЛА через Сумщину у західному напрямку та декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
О 22:46 з'явилась інформація про ворожі БпЛА на Полтавщині, напрямок – Миргород і Полтава.
О 23:03 стало відомо про:
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- БпЛА на Чернігівщині курсом на захід (Чернігів);
- БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину;
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
О 23:16 повідомили про БпЛА в напрямку Чернігова.
О 23:44 військові оновили напрямки руху ворожих БпЛА:
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.
- БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
- БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.
Що передувало:
Увечері 16 жовтня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА та балістичного озброєння.