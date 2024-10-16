Україну атакують кілька груп російських БпЛА

Російські війська увечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:21 військові попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.

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О 22:27 стало відомо про рух ворожих БпЛА через Сумщину у західному напрямку та декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 22:46 з'явилась інформація про ворожі БпЛА на Полтавщині, напрямок – Миргород і Полтава.

О 23:03 стало відомо про:

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БпЛА на Чернігівщині курсом на захід (Чернігів);

БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину;

БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

О 23:16 повідомили про БпЛА в напрямку Чернігова.

О 23:44 військові оновили напрямки руху ворожих БпЛА:

Мапа alerts.in.ua

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.

БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.

Що передувало:

Увечері 16 жовтня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА та балістичного озброєння.