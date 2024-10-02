У Києві знову погіршилась якість повітря – КМДА

У Києві зафіксували тимчасове погіршення стану повітря, містянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та обмежити перебування на вулиці.

Джерело: КМДА

Дослівно: "У Києві тимчасове погіршення стану повітря: рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці".

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Деталі: У департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що станом на 15:00 2 жовтня фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу).

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в Київської області та транскордонний вплив.

До поліпшення ситуації киянам рекомендують:

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закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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