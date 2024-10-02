У Києві знову погіршилась якість повітря – КМДА
Середа, 2 жовтня 2024, 17:12
У Києві зафіксували тимчасове погіршення стану повітря, містянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та обмежити перебування на вулиці.
Джерело: КМДА
Дослівно: "У Києві тимчасове погіршення стану повітря: рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці".
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Деталі: У департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що станом на 15:00 2 жовтня фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу).
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в Київської області та транскордонний вплив.
До поліпшення ситуації киянам рекомендують:
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- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо:
- Укргідрометцентр прогнозував 1 та 2 жовтня потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.