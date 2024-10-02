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У Києві знову погіршилась якість повітря – КМДА

Альона Мазуренко Середа, 2 жовтня 2024, 17:12
У Києві знову погіршилась якість повітря – КМДА

У Києві зафіксували тимчасове погіршення стану повітря, містянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та обмежити перебування на вулиці.

Джерело: КМДА

Дослівно: "У Києві тимчасове погіршення стану повітря: рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці".

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Деталі: У департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що станом на 15:00 2 жовтня фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу).

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в Київської області та транскордонний вплив.

До поліпшення ситуації киянам рекомендують:

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  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо:

  • Укргідрометцентр прогнозував 1 та 2 жовтня потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

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