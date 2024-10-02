Заступник директора ФСБ може уникати санкцій через помилки в ідентифікаційних даних – ЗМІ

Першого заступника директора російської ФСБ Сергія Корольова роками ілюстрували фотографією іншої людини. До того ж, він потрапив під міжнародні санкції з помилковою датою народження.

Джерело: розслідування The Kyiv Independent

Деталі: Після повномасштабного вторгнення низка країн наклали санкції на Корольова через залученість Федеральної служби безпеки РФ у війну проти України. Залежно від країни, санкції включають обмеження на доступ до активів, інвестицій та подорожей. Однак некоректні персональні дані, вказані для Корольова у санкційних списках, можуть дозволити йому уникати обмежень.

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Журналісти виявили, що Корольов був включений до санкційних списків ЄС і Швейцарії з помилкою в даті народження. Вона на 10 років відрізняється від загальновідомої та найбільш імовірної (25 липня 1962 року) дати народження посадовця ФСБ.

Редакція додає, що майже всі санкційні списки, окрім США та Австралії, не включають одну з імовірних версій написання його імені та прізвища, а саме Sergey Korolev.

Крім того, виявилося, що Корольов роками успішно приховував свою зовнішність від громадськості.

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Редакція довела, що на єдиному фото, яке використовують російські та іноземні медіа для ілюстрації Сергія Корольова, зображений інший чоловік — мешканець Єкатеринбурга Артьом Куплєнніков. Kyiv Independent поспілкувався з Куплєнніковим, який підтвердив, що на фото він.

Фейкове фото Корольова. Джерело: The Kyiv Independent

Фотограф з Єкатеринбурга Боріс Ярков зробив фото Куплєннікова на публічному заході у 2016 році і використав на сайті єкатеринбурзького інформаційного агентства "Повєстка дня". У розмові з Kyiv Independent фотограф також підтвердив, що на його фото – не Корольов.

Фото вперше було опубліковане в новині про перестановки в ФСБ, які стосувалися Корольова. Під фото не вказували, що на ньому зображений саме Корольов, проте це поклало початок його багаторічній помилковій ідентифікації. Інші медіа підхопили цю фотографію як зображення Корольова. Її використовували настільки часто, що з часом навіть додали як портрет Корольова на сайті російської корпорації "Росатом", де він є членом наглядової ради.

Видання Kyiv Independent також знайшло, як виглядають справжній Сергій Корольов і його родина. Окрім іншого, виявилось, що кілька років тому Корольов з родиною "засвітився" під час зйомок телевізійного шоу КВН в окупованому Криму.

Справжнє фото Корольова. Джерело: The Kyiv Independent

Використання некоректних даних Корольова у міжнародних санкційних списках може ускладнити його ідентифікацію уповноваженими органами.

Пряма мова уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка: "Це залишає простір для маневру. Санкція залишається, але деякі банки, наприклад, можуть не ідентифікувати цю особу як підсанкційну, особливо якщо немає інших ідентифікуючих даних".