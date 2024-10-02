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В уряді Німеччини відреагували на публікацію про бажання Шольца зателефонувати Путіну

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникСереда, 2 жовтня 2024, 18:14
В уряді Німеччини відреагували на публікацію про бажання Шольца зателефонувати Путіну
Олаф Шольц. Фото - Getty Images

В уряді Німеччини прокоментували публікацію видання Zeit, яке писало про те, що канцлер Олаф Шольц хоче вперше за майже два роки провести телефонну розмову з лідером Росії Владіміром Путіним. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує DW

Деталі: За його словами, Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди".

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"Канцлер неодноразово говорив, що за слушної нагоди знову поговорить з Путіним телефоном. Наразі я не можу вам повідомити про конкретні плани проведення такої розмови", – сказав Гебештрайт.

Якщо розмова відбудеться, Шольц першим із лідерів країн, що підтримують Україну, відновить прямий контакт з Путіним.

Президенти США Джо Байден, Франції Емманюель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон востаннє розмовляли з кремлівським правителем у 2022 році.

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За повідомленням Zeit, Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.

Нагадаємо, у середині жовтня в Німеччині відбудуться переговори щодо подальшої підтримки України за участю президента Джо Байдена та інших світових лідерів.

США та Німеччина є найбільшими постачальниками зброї в Україну.

Минулого тижня на полях Генеральної асамблеї ООН відбувалась зустріч Володимира Зеленського й канцлера Олафа Шольца за зачиненими дверима без перекладачів.

Читайте також про те, як та чому в Німеччині нещодавно заговорили про перегляд військової допомоги Україні.

НімеччинаПутінШольц
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