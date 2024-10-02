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ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт в Ізраїлі

Тетяна ОлійникСереда, 2 жовтня 2024, 20:42
ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт в Ізраїлі
Поліція працює на місці теракту. Фото: Getty Images

ХАМАС взяв на себе відповідальність за смертоносний теракт в передмісті Тель-Авіву 1 жовтня, в результаті якого загинуло семеро людей і ще 16 отримали поранення.

Джерело: Times of Israel

Деталі: В угрупованні назвали імена нападників – це Мохаммад Месек і Ахмед Хімуні з Хеврона.

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Зараз відомі імена шістьох із семи жертв – це Ревітал Бронштейн, 24 роки, Ілія Нозадзе, 42 роки, Шахар Голдман, 30 років, Інбар Сегев Вігдер, 33 роки, Надія Соколенко (громадянка Молдови), 40 років, і Йонас Хросіс, 26 років.

Що передувало: 

Увечері 1 жовтня перед ракетним ударом Ірану по території Ізраїлю двоє чоловіків відкрили стрілянину і завдали ножових поранень людям у поїзді та на прилеглій вулиці в районі Яффа на півдні Тель-Авіва, після чого були "нейтралізовані". Серед постраждалих у теракті є громадянка України.

ХАМАСІзраїль
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