Поблизу Палацу Україна в Києві сталася стрілянина
Середа, 2 жовтня 2024, 21:23
Поліція встановлює обставини стрілянини поблизу Палацу Україна в Києві.
Джерело: поліція Києва
Дослівно: "Інформація про звуки пострілу поблизу Палацу Україна надійшла до поліції близько 19:00. На місце події оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, які оперативно затримали стрілка".
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Деталі: За попередньою інформацією між стрілком та перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив постріл у повітря. Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.
Правопорушник затриманий, наразі з ним спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.