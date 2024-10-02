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Поблизу Палацу Україна в Києві сталася стрілянина

Тетяна ОлійникСереда, 2 жовтня 2024, 21:23
Поблизу Палацу Україна в Києві сталася стрілянина
фото - поліця києва

Поліція встановлює обставини стрілянини поблизу Палацу Україна в Києві.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Інформація про звуки пострілу поблизу Палацу Україна надійшла до поліції близько 19:00. На місце події оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, які оперативно затримали стрілка".

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фото - поліція києва

Деталі: За попередньою інформацією між стрілком та перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив постріл у повітря. Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

Правопорушник затриманий, наразі з ним спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.

Київполіція
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