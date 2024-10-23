Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА
Середа, 23 жовтня 2024, 21:42
Російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 21:32 повідомили про групу ворожих ударних БпЛА через Чернігівщину в напрямку Київської області.
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О 21:51 Повітряні сили повідомили про дрони через Бровари курсом на Київ. У столиці оголосили повітряну тривогу.
У Київській ОВА повідомили, що у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.
О 22:41 військові попередили про нову групу ударних БпЛА через Сумщину курсом на Полтавську область.
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О 23:21 стало відомо про БпЛА із Київщини на Житомирщину.
О 1:18 стало відомо про нові групи "Шахедів" із акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.