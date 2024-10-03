Держдеп США відреагував на інформацію про страту українських військовополонених

У Держдепартаменті США зазначили, що вважають доречним розслідування Україною масової страти росіянами українських полонених.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер, цитує Укрінформ

Пряма мова Міллера: "Ми бачили ці повідомлення (про розстріл росіянами українських полонених – ред.).

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Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування".

Деталі: Водночас у ширшому контексті Міллер зауважив, що "від самого початку конфлікту (повномасштабного вторгнення РФ в Україну – ред.) Росія вчиняє жахливі дії".

Що передувало: Російська армія розстріляла 16 українських військовополонених в районі селищ Миколаївка і Сухий Яр Покровського району на Донеччині – це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.