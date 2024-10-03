Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держдеп США відреагував на інформацію про страту українських військовополонених

Ольга Глущенко Четвер, 3 жовтня 2024, 03:30
Держдеп США відреагував на інформацію про страту українських військовополонених
Метью Міллер, фото: Getty Images

У Держдепартаменті США зазначили, що вважають доречним розслідування Україною масової страти росіянами українських полонених.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер, цитує Укрінформ

Пряма мова Міллера: "Ми бачили ці повідомлення (про розстріл росіянами українських полонених – ред.).

Реклама:

Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування".

Деталі: Водночас у ширшому контексті Міллер зауважив, що "від самого початку конфлікту (повномасштабного вторгнення РФ в Україну – ред.) Росія вчиняє жахливі дії".

Що передувало: Російська армія розстріляла 16 українських військовополонених в районі селищ Миколаївка і Сухий Яр Покровського району на Донеччині – це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.

СШАполоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

Усі новини...
США
Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"
Сибіга про розмову з Блінкеном: Обговорили кроки, які приведуть до історичних рішень
Росія вдвічі переплачує за "тіньові" чипи американських компаній для своїх ракет
Останні новини
13:44
Прем’єр Словаччини назвав журналістів "кровожерливими виродками", яких треба приборкати
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
Усі новини...
Реклама:
Реклама: