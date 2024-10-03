Генштаб: На фронті відбулось 142 бої, триває операція в Курській області

За минулу добу на фронті відбулось 142 бойових зіткнення, найактивніше російські війська атакують на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 08:00 3 жовтня

Дослівно: "Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 69 авіаударів, зокрема скинув 126 КАБ. Крім цього, здійснив 4543 обстріли, з них 132 – із реактивних систем залпового вогню.

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Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Катеринівка, Павлівка, Кучерівка, Річки, Уланове, Великі Проходи, Харків, Вовчанськ, Черкаська Лозова, Дергачі, Лісна Стінка, Вишневе, Зелений Гай, Чунишине, Чернещина, Ямполівка, Никифорівка, Маркове, Часів Яр, Дружба, Краматорськ, Торецьк, Богоявленка, Катеринівка, Слов’янськ, Урожайне, Темирівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Козацьке".

Деталі: На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів українських позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Що передувало:

Загалом, минулої доби Сили оборони України знешкодили 1150 окупантів та 37 російських артилерійських систем.