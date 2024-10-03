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Кількість постраждалих від удару КАБом по Харкову зросла до 12, серед них діти

Тетяна ОлійникЧетвер, 3 жовтня 2024, 09:11
Кількість постраждалих від удару КАБом по Харкову зросла до 12, серед них діти
Фото з Telegram-каналу Синєгубова

До 12 зросла кількість постраждалих від російського удару КАБом 2 жовтня по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС України

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та 2 автомобіля. Зруйновано фасадну частину 5-ти поверхового житлового будинку, квартири на 4, 5 поверхах, пошкоджено 10 автомобілів.

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Постраждали 12 людей: госпіталізовано п‘ятеро, стан середній та легкий. Серед травмованих дівчинка 3 років — лікується амбулаторно".

 
Фото з Telegram-каналу Синєгубова
 
Фото з Telegram-каналу Синєгубова

Деталі: За даними ДСНС, серед постраждалих є співробітник Нацполіції. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

 
Фото з Telegram-каналу Синєгубова

Крім того, увечері 2 жовтня окупанти влучили в лісосмугу Олексіївського лісопарку. Пошкоджено частково скління двох 9-поверхових будинків.

Що передувало:

Російські війська увечері 2 жовтня завдали ударів КАБами по Харкову.

Харківвійна
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