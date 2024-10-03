Кількість постраждалих від удару КАБом по Харкову зросла до 12, серед них діти
До 12 зросла кількість постраждалих від російського удару КАБом 2 жовтня по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС України
Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та 2 автомобіля. Зруйновано фасадну частину 5-ти поверхового житлового будинку, квартири на 4, 5 поверхах, пошкоджено 10 автомобілів.
Постраждали 12 людей: госпіталізовано п‘ятеро, стан середній та легкий. Серед травмованих дівчинка 3 років — лікується амбулаторно".
Деталі: За даними ДСНС, серед постраждалих є співробітник Нацполіції. Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Наслідки обстрілу Салтівського району Харкова.
Відео - Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/N08kYb8nNo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 3, 2024РЕКЛАМА:
Крім того, увечері 2 жовтня окупанти влучили в лісосмугу Олексіївського лісопарку. Пошкоджено частково скління двох 9-поверхових будинків.
Що передувало:
Російські війська увечері 2 жовтня завдали ударів КАБами по Харкову.