У Києві знову погіршилась якість повітря через пил

У столиці знову погіршився стан повітря – у всіх районах фіксують підвищення концентрації пилу.

Джерело: КМВА у Telegram

Деталі: Високі показники забруднення повітря спостерігаються на усіх стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря:

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проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря – 85 (високий рівень забрудненості),

вул. Щусєва, 20 – загальний індекс якості повітря – 89 (високий рівень),

вул. Турівська, 28 – індекс якості – 82 (високий рівень забрудненості),

проспект Берестейський, 97 – індекс якості – 85 (високий рівень),

вул. Китаївська, 22 – індекс якості – 76 (високий рівень),

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості – 86 (високий рівень),

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря – 81 (високий рівень),

У КМВА нагадують, що загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. І чим нижчий цей індекс, тим краща якість повітря.

За умови високого рівня забруднення повітря медики радять: