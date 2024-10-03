У Києві знову погіршилась якість повітря через пил
Четвер, 3 жовтня 2024, 09:54
У столиці знову погіршився стан повітря – у всіх районах фіксують підвищення концентрації пилу.
Джерело: КМВА у Telegram
Деталі: Високі показники забруднення повітря спостерігаються на усіх стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря:
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- проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря – 85 (високий рівень забрудненості),
- вул. Щусєва, 20 – загальний індекс якості повітря – 89 (високий рівень),
- вул. Турівська, 28 – індекс якості – 82 (високий рівень забрудненості),
- проспект Берестейський, 97 – індекс якості – 85 (високий рівень),
- вул. Китаївська, 22 – індекс якості – 76 (високий рівень),
- вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості – 86 (високий рівень),
- вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря – 81 (високий рівень),
У КМВА нагадують, що загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. І чим нижчий цей індекс, тим краща якість повітря.
За умови високого рівня забруднення повітря медики радять:
- не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
- відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
- пити багато води.