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Глава естонської розвідки: Замороження війни не закінчить конфлікт, Україна повинна перемогти

"Українська правда", Христина БондарєваЧетвер, 3 жовтня 2024, 10:23
Глава естонської розвідки: Замороження війни не закінчить конфлікт, Україна повинна перемогти
Каупо Розін. Фото: Міністерство оборони Естонії

Керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що навіть у разі замороження війни в Україні конфлікт не буде завершено, і перемога України є необхідною для довгострокового миру.

Джерело: Розін в інтерв'ю британському журналісту Тіму Себастіану в програмі DW Conflict Zone, "Європейська правда"

Деталі: Розін не погоджується з думкою деяких західних політиків, які виявляють бажання швидко досягти дипломатичного розв'язання воєнного конфлікту в Україні та компромісу з Росією і вважають, що перезавантаження стосунків із Москвою можливе або навіть неминуче.

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Пряма мова: "Я переконаний, що нинішній російський режим має бути переможений стратегічно. Тому що навіть якщо Путін частково досягне успіху в досягненні своїх цілей, ми вважаємо, він буде продовжувати. Тож війна в Україні не буде закінчена в середньостроковій перспективі, навіть якщо в якийсь момент ми отримаємо заморожений конфлікт або щось на кшталт цього".

Деталі: За його словами, у війні на виснаження, яка триває в Україні, врешті-решт переможе та сторона, у якої більше волі та ресурсів.

Пряма мова: "Очевидно, що Україні потрібна додаткова зброя, додаткові боєприпаси. Тому ми не повинні якимось чином самі себе стримувати в підтримці України будь-якими видами зброї або боєприпасів, яких вони потребують. 

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Якщо ми говоримо про довгострокове вирішення конфлікту, я не бачу для нас іншого варіанту окрім як зробити так, щоб врешті-решт перемогли українці. І думаю, що насправді це можна зробити".

Передісторія:

  • 1 жовтня видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.
  • У Міністерстві закордонних справ України заперечили подану виданням Financial Times інформацію і наголосили, що глава МЗС Андрій Сибіга на закритих зустрічах наголошував на неприпустимості компромісів щодо територіальної цілісності України.
  • Сибіга наголосив, що Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти, інакше це буде відкладена війна.

війнаУкраїнаРосія
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