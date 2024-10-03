Глава естонської розвідки: Замороження війни не закінчить конфлікт, Україна повинна перемогти

Керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що навіть у разі замороження війни в Україні конфлікт не буде завершено, і перемога України є необхідною для довгострокового миру.

Джерело: Розін в інтерв'ю британському журналісту Тіму Себастіану в програмі DW Conflict Zone, "Європейська правда"

Деталі: Розін не погоджується з думкою деяких західних політиків, які виявляють бажання швидко досягти дипломатичного розв'язання воєнного конфлікту в Україні та компромісу з Росією і вважають, що перезавантаження стосунків із Москвою можливе або навіть неминуче.

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Пряма мова: "Я переконаний, що нинішній російський режим має бути переможений стратегічно. Тому що навіть якщо Путін частково досягне успіху в досягненні своїх цілей, ми вважаємо, він буде продовжувати. Тож війна в Україні не буде закінчена в середньостроковій перспективі, навіть якщо в якийсь момент ми отримаємо заморожений конфлікт або щось на кшталт цього".

Деталі: За його словами, у війні на виснаження, яка триває в Україні, врешті-решт переможе та сторона, у якої більше волі та ресурсів.

Пряма мова: "Очевидно, що Україні потрібна додаткова зброя, додаткові боєприпаси. Тому ми не повинні якимось чином самі себе стримувати в підтримці України будь-якими видами зброї або боєприпасів, яких вони потребують.

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Якщо ми говоримо про довгострокове вирішення конфлікту, я не бачу для нас іншого варіанту окрім як зробити так, щоб врешті-решт перемогли українці. І думаю, що насправді це можна зробити".

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