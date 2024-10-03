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В Україну йдуть дощі

Ірина БалачукЧетвер, 3 жовтня 2024, 13:39
В Україну йдуть дощі
Фото pixabay.com

У найближчі дні у західних, північних, більшості центральних областей та на Одещині очікуються дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "4-6 жовтня у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях помірні, місцями значні дощі; на решті території без опадів".

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Деталі: 4 жовтня дощитиме у західних, Хмельницькій та Житомирській областях. Температура вночі 10-12°, на узбережжі морів до 17°; вдень у західних областях 10-16°, у північних областях 20-22°, на решті території – до 27°.

Вітер переважно південний, у західних областях північно-східний, 5-10 м/с. 

 
Скриншот з  сайту УГМЦ

5 жовтня дощі поширяться також на центр країни, Київ та Одещину. Температура вночі 9-15°, на узбережжі морів до 17°; вдень у західних областях 10-17°, у північних областях 19-21°, на решті території 23-27°.

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Вітер переважно південний, у західних областях північно-східний, 5-10 м/с. 

 
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6 жовтня дощі прогнозують по всій території країни, крім східних та південно-східних областей.

Температура вночі 9-15°, на узбережжі морів до 17°; вдень у західних областях 12-17°, у північних областях до 22°, на решті території 22-27°. 

 
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