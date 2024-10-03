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Новий генсек НАТО прибув до Києва

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 3 жовтня 2024, 14:24
Новий генсек НАТО прибув до Києва
фото ОП

У четвер 3 жовтня новий генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте прибув до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт НАТО

Деталі: Це перший закордонний візит Рютте на новій посаді.

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Новий генеральний секретар НАТО вже провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським, а за підсумками зустрічі вони провели пресконференцію.

Нагадаємо, на першій пресконференції у ролі генсека НАТО 1 жовтня Марк Рютте ухилився від прогнозів про те, коли Україна може отримати запрошення до вступу. 

Також Рютте сказав, що рішення про надання дозволу Україні бити по РФ далекобійною зброєю Заходу повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю. 

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Водночас він наголосив, що розуміє цей запит України і підтримує у цьому питанні позицію свого попередника Єнса Столтенберга.

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