Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий генсек НАТО пояснив, чому Україна буде пріоритетом порядку денного

Сергій Сидоренко, Марія ЄмецьЧетвер, 3 жовтня 2024, 14:35
Новий генсек НАТО пояснив, чому Україна буде пріоритетом порядку денного
фото ОП

Новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді. 

Джерело: Рютте на пресконференції у Києві, цитує "Європейська правда"

Деталі: Генсек Північноатлантичного альянсу нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду.

Реклама:

"Це було важливо для мене – приїхати в Україну на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати і вам, народу Україну, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну. Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору (у цій війні. – ЄП)", – сказав Рютте.

Генсек пояснив, що підтримка України потрібна також самим союзникам. 

"Саме тому ми так віддані підтримці України, адже ваша безпека має значення для нашої, а ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності", – зазначив Марк Рютте. 

РЕКЛАМА:

Він також нагадав, що союзники вже надали Україні "безпрецедентну підтримку" після початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Рютте наголосив, що 99% безпекової підтримки, яку отримала Україна, надійшла від держав-членів НАТО. 

Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу сказав, що вважає ключовим пріоритетом у відносинах України з НАТО отримати запрошення на вступ України в Альянс, хоч і розуміє, що це буде непросто. 

Передісторія:

  • Багаторічний прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно заступив на посаду генсека НАТО 1 жовтня. 
  • Про його приїзд до Києва публічно стало відомо в середині дня 3 жовтня.
  • Ще у ролі прем’єр-міністра Нідерландів Рютте відвідував прифронтовий Харків, саме там підписали безпекову угоду України та Нідерландів. Разом з Володимиром Зеленським вони пройшлися вулицями міста і побували біля будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. 
  • Його наступник на посаді Дік Схооф у межах свого першого візиту до України побував у Запоріжжі., а міністри закордонних справ та оборони у новому уряді Нідерландів також здійснили свої перші закордонні візити в Україну. 

НАТОдопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

Генштаб: На фронті за добу відбулось 142 зіткнення, найгарячіше – на Курахівському напрямку

Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США

Російські виробники та зрадники: Зеленський ввів в дію нові санкції

WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон

Байден відклав поїздку на "Рамштайн" у Німеччині

Усі новини...
НАТО
Новий генсек НАТО прибув до Києва
Зеленський: НАТО може збивати дрони і ракети, як на Близькому Сході, але поки згоди немає
МЗС Польщі: Сікорський обговорить з новим генсеком НАТО підтримку України
Останні новини
04:24
В Албанії проти трьох опозиціонерів порушили справи через протести проти уряду
03:40
На Київщині сили ППО відпрацювали по цілях
03:30
Два російських губернатори поскаржились на нічну атаку беспілотників
03:19
У Берліні перевіряють "антиізраїльський слід" у підпалі заводу з виробництва пластику
02:28
У Бразилії суд скасував заборону на роботу соцмережі Маска
02:00
Міністр оборони Ізраїлю не поїде до США на заплановану зустріч з главою Пентагону
01:21
У Франції очікувано провалили оголошення вотуму недовіри новому прем’єру
00:51
У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині
00:33
Військові США надали Конгресу список зброї, про яку неодноразово просила Україна – CNN
00:19
оновлюєтьсяРосіяни запустили ударні безпілотники з півдня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: