Удар РФ по Полтаві 3 вересня: кількість жертв зросла до 59, у лікарні померла ще одна людина

У лікарні в Полтаві померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по місту 3 вересня. Таким чином кількість жертв зросла до 59.

Джерело: керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін

Пряма мова: "На жаль, у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59".

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Деталі: Також Пронін висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

Що передувало: