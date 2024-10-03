Удар РФ по Полтаві 3 вересня: кількість жертв зросла до 59, у лікарні померла ще одна людина
Четвер, 3 жовтня 2024, 19:27
У лікарні в Полтаві померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по місту 3 вересня. Таким чином кількість жертв зросла до 59.
Джерело: керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін
Пряма мова: "На жаль, у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59".
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Деталі: Також Пронін висловив співчуття рідним та близьким загиблої.
Що передувало:
- Російський агресор 3 вересня завдав двома балістичними ракетами варварського удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними. Влучання було по території Інституту звʼязку і сусідньої лікарні.
- У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети, які влучили у військовий навчальний заклад Полтави, летіли 3 хвилини і багато людей були вбиті чи поранені, коли спускалися в укриття.