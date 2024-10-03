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Удар РФ по Полтаві 3 вересня: кількість жертв зросла до 59, у лікарні померла ще одна людина

Анастасія ПроцЧетвер, 3 жовтня 2024, 19:27
Удар РФ по Полтаві 3 вересня: кількість жертв зросла до 59, у лікарні померла ще одна людина
Наслідки російського ракетного удару по Полтаві 3 вересня. Фото: ДСНС

У лікарні в Полтаві померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по місту 3 вересня. Таким чином кількість жертв зросла до 59.

Джерело: керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін 

Пряма мова: "На жаль, у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59".

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Деталі: Також Пронін висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

 Що передувало:

Полтаважертвиобстрілвійна
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