У Києві уламки "Шахеда" вибили вікно у багатоповерхівці

Опівночі 4 жовтня у Дарницькому районі Києва через уламки "Шахеда" вибило вікно на восьмому поверсі багатоповерхівки.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа.

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Підрозділи прямують на місце. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Доповнено: О 00:27 Кличко повідомив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на восьмому поверсі 16-ти поверхівки. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.