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У Києві уламки "Шахеда" вибили вікно у багатоповерхівці

Олена ІвашківП'ятниця, 4 жовтня 2024, 00:21
У Києві уламки Шахеда вибили вікно у багатоповерхівці
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

Опівночі 4 жовтня у Дарницькому районі Києва через уламки "Шахеда" вибило вікно на восьмому поверсі багатоповерхівки.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа. 

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Підрозділи прямують на місце. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Доповнено: О 00:27 Кличко повідомив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на восьмому поверсі 16-ти поверхівки. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.

КиївШахед
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