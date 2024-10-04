У Києві уламки "Шахеда" вибили вікно у багатоповерхівці
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 00:21
Опівночі 4 жовтня у Дарницькому районі Києва через уламки "Шахеда" вибило вікно на восьмому поверсі багатоповерхівки.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram
Деталі: За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа.
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Підрозділи прямують на місце. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Доповнено: О 00:27 Кличко повідомив, що під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму на восьмому поверсі 16-ти поверхівки. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували.