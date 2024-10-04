Окупанти за добу убили 2 цивільних на Донеччині, ще 2 поранені

Внаслідок російських ударів по Донецькій області 3 жовтня загинули 2 людини, ще 2 поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "За 3 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Старій Миколаївці та Кремінній Балці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення".

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Деталі: Також голова ОВА підкреслює, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.





