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Окупанти за добу убили 2 цивільних на Донеччині, ще 2 поранені

Анастасія ПроцП'ятниця, 4 жовтня 2024, 08:15
Окупанти за добу убили 2 цивільних на Донеччині, ще 2 поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

Внаслідок російських ударів по Донецькій області 3 жовтня загинули 2 людини, ще 2 поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "За 3 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Старій Миколаївці та Кремінній Балці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення".

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Деталі: Також голова ОВА підкреслює, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



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