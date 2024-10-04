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Генштаб: Окупанти 142 рази атакували позиції ЗСУ – найгарячіше на Покровському напрямку

Анастасія ПроцП'ятниця, 4 жовтня 2024, 08:44
Генштаб: Окупанти 142 рази атакували позиції ЗСУ – найгарячіше на Покровському напрямку
Ілюстративне фото: Getty Images

За минулу добу на фронті відбулось 142 бойових зіткнення, найактивніше російські війська атакують на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 08:00 4 жовтня

Дослівно: "Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив більше чотирьох тисяч обстрілів, з них 105 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1585 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 13 атак противника. 

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На Сіверському напрямку ворог атакував 1 раз.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 6 разів.

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька, Дачного та Неліпівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки.

На Времівському напрямку Сили оборони зупинили 3 атаки противника в районі Богоявленки та одну - поблизу Максимівки.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі намагались просунутись в районах Кам'янського та Новоданилівки. 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. 

Триває операція у Курській області.

Генштаб
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