Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 09:35
Уночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. У результаті атаки постраждала одна людина.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Зазначається, що місцева влада зафіксувала 28 вибухів:
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- Сумська громада: армія РФ атакувала територія, використовуючи БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух), внаслідок чого постраждала 1 цивільна особа.
- Хотінська громада: зафіксовано три вибухи внаслідок пусків КАБ.
- Білопільська громада: здійснено чотири пуски КАБ.
- Шалигинська громада: ворог обстрілював з артилерії (8 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
- Глухівська громада: зафіксовано три вибухи через атаку КАБ.
- Миколаївська громада: ворог завдав один пуск КАБ (1 вибух).
Передісторія:
3 жовтня російські військові атакували Сумську громаду безпілотником типу "Герань-2", у результаті чого постраждали 8 людей.