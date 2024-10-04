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ГУР: У Новосибірську спалили відділення ФСБ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 жовтня 2024, 10:31
ГУР: У Новосибірську спалили відділення ФСБ
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У російському місті Новосибірськ спалили обласне управління Федеральної служби безпеки РФ.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: Зазначається, що 3 жовтня Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ ― у вибите вікно закинули легкозаймисту суміш.

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Дослівно ГУР: "Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі".

ГУРвійна
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