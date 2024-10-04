ГУР: У Новосибірську спалили відділення ФСБ
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 10:31
У російському місті Новосибірськ спалили обласне управління Федеральної служби безпеки РФ.
Джерело: пресслужба ГУР МОУ
Деталі: Зазначається, що 3 жовтня Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ ― у вибите вікно закинули легкозаймисту суміш.
Реклама:
Дослівно ГУР: "Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі".