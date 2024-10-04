У застосунку "Армія+" зареєструвалися 300 тисяч військових менш ніж за два місяці – Черногоренко

За майже два місяці роботи у застосунку "Армія+" зареєструвалися 300 000 військовослужбовців, а понад 1 000 військових формувань вже використовують його для електронних рапортів.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Пряма мова: "У вересні в "Армія+" щодня авторизовувались близько 5 000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів. Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотний зв’язок – це коли застосунок починають все активніше використовувати наші захисники і захисниці. І це частина цифрової трансформації нашого війська".

Реклама:

Деталі: Чорногоренко повідомила, що найактивніше сервіс впроваджують у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Зараз військовослужбовці мають можливість подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів, генерувати унікальний Армія ID та брати участь в опитуваннях.

Наразі ці функції доступні для Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту, а в майбутньому застосунок охопить усі підрозділи Сил оборони.

РЕКЛАМА:

В Міністерстві оборони кажуть, що у наступній версії "Армія+" з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів.

Заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, відзначив, що "Армія+" допомагає командирам швидше обробляти рапорти, незалежно від місця розташування командування, що значно економить час і ресурси, особливо для підрозділів, розташованих далеко від штабів.

Передісторія: