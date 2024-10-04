Євросоюз проголосував за високі мита на електромобілі з Китаю – Bloomberg

Представники Євросоюзу 4 жовтня проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з офіційним Пекіном.

Джерело: Агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що 10 країн-членів ЄС проголосували за цей захід, Німеччина і чотири інші держави були проти, а 12 утрималися. Це рішення прокладає шлях до остаточного введення мит.

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Європейська комісія тепер може приступити до впровадження мит, які діятимуть протягом п'яти років, сказали співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності. Комісія заявляла, що мита можуть бути скасовані, якщо Китай розгляне занепокоєння ЄС.

Представники ЄС проголосували після того, як розслідування виявило, що Китай несправедливо субсидував свою промисловість. Пекін заперечує це твердження і погрожує запровадити власні тарифи на європейську молочну, коньячну, свинячу та автомобільну галузі.

ЄС активно намагається зменшити свою залежність від Китаю, а колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі минулого місяця попередив, що конкуренція з боку Китаю є загрозою для ЄС.

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ЄС і Китай продовжать переговори, щоб знайти альтернативу тарифам. Обидві сторони вивчають можливість досягнення домовленості щодо механізму контролю за цінами та обсягами експорту замість мит.

Європейська комісія неодноразово заявляла, що будь-яка альтернатива митним тарифам повинна відповідати суворим вимогам, включаючи відповідність правилам Світової організації торгівлі, враховувати вплив китайських субсидій і бути чимось, що ЄС може контролювати на предмет дотримання.

Перспектива запровадження мит спонукала деяких китайських автовиробників розглянути можливість інвестування в заводи в Європі, що може допомогти їм уникнути тарифів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі голосування щодо автомобільних мит заявив у п'ятницю, що Європейський Союз прямує до "економічної холодної війни" з Китаєм.