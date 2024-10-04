На вихідні очікуються дощі на заході та півночі України

У суботу та неділю, 5-6 жовтня, дощі охоплять західні та північні області України, тоді як у східних і південно-східних регіонах збережеться суха погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: За даними Укргідрометцентру, у суботу, 5 жовтня, дощі пройдуть у західних, північних областях та на Вінниччині.

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Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі становитиме 11-16°, вдень 16-21°, а на крайньому заході буде прохолодніше – 10-15°.

На решті території України очікується мінлива хмарність без опадів, лише у Черкаській області можливий дощ вдень. Температура вдень сягатиме 22-27°.

У Києві 5 жовтня також очікується дощова погода. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 17-19°.

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6 жовтня дощі триватимуть у Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях, подекуди можливі сильні опади.

На сході та південному сході опадів не передбачається. Вітер змінить напрямок на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях уночі 7-12°, вдень 12-17°; на решті території вночі 11-16°, вдень 23-28°, у північних та Вінницькій 17-22°.

У Києві 6 жовтня часом дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 20°.